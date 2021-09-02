مسؤول يكشف لـ NRT تفاصيل هجوم مسلح استهدف قائدا في سرايا السلام

2021/09/02 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول رفيع في سرايا السلام، الخميس، عن تفاصيل جديدة حول استهداف منزل "عمار الموسوي" قائد السرايا في بابل.

وقال المسؤول في تصريح لـ NRT عربية (2 ايلول 2021)، ان "الهجوم الذي استهدف منزل (الموسوي) استخدم فيه اسلحة خفيفة من قبل شخصين مجهولي الهوية".

واضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان "المهاجمين كانوا يستقلون دراجة نارية حيث فتحوا النيران على واجهة منزل (الموسوي)، دون اي اصابات بشرية".

واشار الى ان "الهجوم اسفر عن اضرار مادية فقط"، فيما اكد ان "(الياسري) سبق وان تلقى تهديدا قبل ايام"، دون ان يذكر هوية الطرف المهدد.

وفي وقت سابق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، انباء عن استهداف منزل قائد سرايا السلام في محافظة بابل من قبل مسلحين مجهولين.

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