2021/09/02 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: هناك تقصير بين الحكومة المركزية و حكومة الاقليم بشأن حسبات الاموال والمبالغ المتراكمة.

الكاظمي: هناك اجتماعات متواصلة خلال الفترة القادمة والغاية منها توحيد الحسابات بين الطرفين.

الكاظمي: الحكومة صرفت أموال هائلة في سبيل أنجاح العملية الانتخابية.

الكاظمي: لن ارشح نفسي في الانتخابات القادمة و لن اطمع برئاسة الحكومة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطلق جملة تصريحات عبر NRT.. ويحسم خلاف بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطلق جملة تصريحات عبر NRT.. ويحسم خلاف بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).