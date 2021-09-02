2021/09/02 | 16:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الخميس 2 سبتمبر 2021 | 04:12 مساءً

| عدد القراءات : 6

منتخبنا يتعادل مع المنتخب الموري ضمن تصفيات كاس العالم

منتخبنا يتعادل مع المنتخب الموري ضمن تصفيات كاس العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا يتعادل مع المنتخب الموري ضمن تصفيات كاس العالم ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا يتعادل مع المنتخب الموري ضمن تصفيات كاس العالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).