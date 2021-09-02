2021/09/02 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: ما حدث في افغانستان لن يحدث أبدا في العراق

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