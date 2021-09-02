هل سيصبح العراق مسرح توتر جديد بين تركيا وفرنسا؟ - جواد بشارة

2021/09/02 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة رغم النوايا الإيجابية التي أبداها الرئيس الفرنسي تجاه العراق لكن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك.



فوزارة الخارجية الفرنسية ماتزال تضع العراق في موقعها على لائحة الدول الخطرة والمحظورة على الشركات الفرنسية ما يمنعها من القدوم والاستثمار خاصة مع رفض شركات التأمين الفرنسية والعالمية الكبرى تغطية مخاطر الاستثمار الدولي في العراق.



إلى جانب عدم وجود خط جوي مباشر بين باريس وبغداد مما لايشجع رجال الأعمال للمج ......





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