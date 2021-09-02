الصحة تسجل 6948 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/09/02 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6948 اصابة بـ وباء كورونا و 7265 حالة شفاء اضافة الى وفاة 56 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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