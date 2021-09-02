التعادل السلبي يحسم لقاء المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية

2021/09/02 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وواجه المنتخبان على ملعب كأس العالم في العاصمة سيئول ضمن الجولة الاولى من التصفيات.

ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك في شوطي المباراة، حيث سيطر الحذر على اداء الفريقين، لينتهي اللقاء كما بدأ من دوناهداف.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الايراني في السابع من سهر ايلول الحالي ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

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