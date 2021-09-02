تصفيات مونديال 2022.. العراق يخطف نقطة ثمينة من كوريا الجنوبية

2021/09/02 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص المنتخب العراقي لكرة القدم، السبت، نقطة ثمينة من مستضيفه الكوري الجنوبي في افتتاح مباريات المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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