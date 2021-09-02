2021/09/02 | 16:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم "طالبان" هبة الله آخوند زاده رئيسا لحكومة أفغانستان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم "طالبان" هبة الله آخوند زاده رئيسا لحكومة أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).