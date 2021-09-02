التعادل السلبي يحسم مواجهة منتخبنا الوطني ونظيره الكوري الجنوبي

2021/09/02 | 16:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خيم التعادل السلبي على مباراة العراق وكوريا الجنوبية التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.وتقابل المنتخبان على ملعب كأس العالم في العاصمة سيئول ضمن الجولة الأولى من التصفيات.ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك في شوطي المباراة، حيث سيطر الحذر على اداء الفريقين، لينتهي اللقاء كما بدأ من […]

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