2021/09/02 | 16:38 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم
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الخميس، إحباط 3 محاولات ابتزاز
الكتروني وإعادة فتاة هاربة بثلاث
محافظات.
وذكرت المديرية في بيان، ان "مفارزها في
دائرة العلاقات والإعلام بوزارة
الداخلية أحبطت (٣)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني وإعادة فتاة هاربة في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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