2021/09/02 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم

الخميس، إحباط 3 محاولات ابتزاز

الكتروني وإعادة فتاة هاربة بثلاث

محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، ان "مفارزها في

دائرة العلاقات والإعلام بوزارة

الداخلية أحبطت (٣)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني وإعادة فتاة هاربة في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني وإعادة فتاة هاربة في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).