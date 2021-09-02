الحلبوسي يؤكد لنظيره الاردني دعم البرلمان لمخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية (فيديو)

2021/09/02 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي، اليوم الخميس، نظيره الأردني

عبد المنعم العودات والوفد المرافق له

في مبنى المجلس.

وذكر بيان من المكتب الإعلامي لرئيس

مجلس النواب وتلقته وكالة نون الخبرية،

ان "مب

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