دولة اوروبية تتبرع لإيران بمليون جرعة لقاح ضد كورونا

2021/09/02 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر

شالينبرغ، اليوم الخميس، استعداد بلاده

لتعزيز التعاون مع طهران، والتبرع

بمليون جرعة من اللقاحات المضادة

لـ"كوفيد-19" إلى طهران، خلال الأسبوعين

المقبلين.

وذكر بيان

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