الحلبوسي يثمن دعم المملكة والعاهل الأردني للعراق في مواجهة التحديات

2021/09/02 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونظيره الأردني عبد المنعم العودات سلسلة اجتماعات ومباحثات في مقر مجلس النواب العراقي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك.

وأشار الحلبوسي خلال الاجتماع إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا أهمية تمتين أواصر التعاون للمضي بخطى عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين، هذا وثمن الحلبوسي دعم المملكة والعاهل الأردني عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.

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