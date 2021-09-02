مراقبون: المشاركة الواسعة ستفوت الفرصة على المراهنين بضعف الإدلاء وتبعد الوجوه القديمة

2021/09/02 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل فعاليات سياسية واجتماعية دعواتها للجماهير العراقية بمشاركة فاعلة في انتخابات تشرين وتأكيدها أن المشاركة مصلحة وطنية وحق دستوري للحفاظ على الوطن.

ويرى مراقبون للشأن السياسي أن المشاركة الواسعة في عملية الاقتراع ستفوت الفرصة على من يراهنون بضعف الإدلاء بالأصوات وبالتالي فيساعد ذلك على صعود كتل وأحزاب إلى البرلمان لا يرغب الشارع بعودتها للمشهد السياسي.

ويؤكد مراقبون أن العراق مقبل على مرحلة سياسية جديدة ستفرزها انتخابات تشرين، بعد عقود من العنف والفوضى والانهيار الاقتصادي، ولذلك فأن المرحلة والظروف تتطلب مشاركة فاعلة لتسريع عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

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