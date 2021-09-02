مساعدة وزير خارجية قطر لولوة الخاطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان

2021/09/02 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الاعتراف المبكر بحركة طالبان ليست الخطوة الأكثر حكمة حاليًا، لافتة أن مشاركة بلادها في أفغانستان ليست أمنية وإنما لتسهيل عمليات تشغيل مطار كابول بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

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