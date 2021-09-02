قيادة الدفاع الجوي تعيد تأسيس ناديها الرياضي وتنتخب معن السعدي رئيساً له

2021/09/02 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة الدفاع الجوي، اليوم الخميس، إعادة تأسيس ناديها الرياضي وانتخاب قائدها الفريق الركن معن السعدي رئيساً له.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "نظمت مؤتمرها الأول لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي الدفاع الجوي الرياضي على قاعدة الشهيد أنمار خضير، وجرى المؤتمر بانسيابية وشفافية عالية، إذ أسفر المؤتمر عن فوز قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي رئيساً للنادي واللواء عمار محمد نائباً له".وأضافت، أن "قائد الدفاع الجوي ونائبه أكدا أن إعادة تشكيل النادي والفرق لمختلف الألعاب الرياضية، سيكون رافداً مهماً لوزارتي الدفاع والشباب والرياضة، والذي جاء بحضور ممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل عن لجنة الرياضة في البرلمان العراقي وعدد من كبار الضباط والشخصيات".

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