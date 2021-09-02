اول تعليق من ادفوكات بعد التعادل مع كوريا الجنوبية

2021/09/02 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مدرب منتخبنا الوطني ادفوكات بعد المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني بمنتخب كوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم في قطر 2022 والتي انتهت بالتعادل السلبي انه راض عن نتيجة المباراة.وقال ادفوكات: “انا راض عن نتيجة مباراة اليوم لعبنا بشكل جيد امام خصم قوي ولم نسمح سوى لفرصتين او ثلاث فرص خطيرة”.

واضاف ان “اللاعبون الكوريون في اوروبا جيدون واعددنا للمبارة بشكل جيد وقد تمكنا من صد هجماتهم بتنظيم عالي”.

اما بخصوص ما قاله سون عن اضاعة الوقت قال ادفوكات:”حجة سون كانت جيدة بخصوص اضاعة الوقت لكني لا اتفق مع ما قاله”.

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