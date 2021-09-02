عمداء طب الأسنان يناقشون برامج التعاون والتكامل المؤسسي مع وزارة الصحة

2021/09/02 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت لجنة عمداء كليات طب الأسنان، اجتماعا مع الوكيل المكلف بمهام إدارة وزارة الصحة هاني العقابي، ناقشوا خلاله برامج التعاون والتكامل المؤسسي.وجاء في بيان لوزارة التعليم العالي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المجتمعين ناقشوا بحضور رؤساء لجان عمداء كليات الصيدلة والتمريض عددا من المحاور المتعلقة بالتعاون المشترك والتكامل المؤسسي بين …

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