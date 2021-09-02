2021/09/02 | 17:29 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتسمر قصف النظام السوري لمناطق المعارضة، بينما ترد الفصائل التابعة لأخيرة بقذائف صاروخية تستهدف قوات الأسد التي تحاول تضييق الخناق على المعارضة منذ يونيو الماضي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد السوري: اشتداد القصف بين قوات النظام والمعارضة في عدة مناطق ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد السوري: اشتداد القصف بين قوات النظام والمعارضة في عدة مناطق ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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