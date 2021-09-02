المرصد السوري: اشتداد القصف بين قوات النظام والمعارضة في عدة مناطق

2021/09/02 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسمر قصف النظام السوري لمناطق المعارضة، بينما ترد الفصائل التابعة لأخيرة بقذائف صاروخية تستهدف قوات الأسد التي تحاول تضييق الخناق على المعارضة منذ يونيو الماضي.

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