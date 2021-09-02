تلوث الهواء يهدد حياة 530 مليون انسان في هذا البلد

2021/09/02 | 17:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميع السكان لبالغ عددهم 1.3 مليار نسمة يواجهون متوسط مستويات تلوث سنوية.

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