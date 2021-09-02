2021/09/02 | 17:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرب من نتنياهو ويُعرف بــ"الثعلب المراوغ".. إسرائيل تعيّن إيتان نائيه سفيراً لها في البحرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/02 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من نتنياهو ويُعرف بــ"الثعلب المراوغ".. إسرائيل تعيّن إيتان نائيه سفيراً لها في البحرين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من نتنياهو ويُعرف بــ"الثعلب المراوغ".. إسرائيل تعيّن إيتان نائيه سفيراً لها في البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).