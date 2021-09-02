2021/09/02 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص جراء العواصف في نيويورك ونيوجيرسي، حيث ضرب إعصار أيدا الشمال الشرقي للولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعصار أيدا.. مقتل 9 الأقل في نيويورك ونيوجيرسي وسط معدلات غير مسبوقة للأمطار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعصار أيدا.. مقتل 9 الأقل في نيويورك ونيوجيرسي وسط معدلات غير مسبوقة للأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).