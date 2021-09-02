2021/09/02 | 17:50 - المصدر: عين العراق

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الخميس 2 سبتمبر 2021 | 05:20 مساءً

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مجلس الخدمة الاتحادي يعلن قرب اطلاق درجات وظيفية لثلاث دوائر عراقية

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، قرب اطلاق الدرجات الوظيفية لثلاث دوائر في العراق.



وذكر المجلس في بيان، ان"رئيسه محمود التميمي استقبل عدد من ممثلي الاوائل على الجامعات وخريجي كلية العلوم السياسية لمناقشة الية توظيفهم وفق قانون الموازنة العامة، وجرى خلال اللقاء الاستماع الى مطالب ومقترحات الممثلين وسبل ايجاد الحلول المناسبة لهم وفق القوانين المعمول بها وبين لهم الية عمل المجلس بالاضافة الى التوضيح لهم بشكل مفصل عن البرنامج الالكتروني المعد للتقديم في حال اطلاق الدرجات الوظيفية والذي يعمل بكل شفافية ومنع التلاعب والتدخل في انظمة البرنامج لتأمين بيئة نزيهة وشفافة لجميع شرائح طالبي التوظيف".



اشار التميمي الى، ان"المجلس ينتظر مصادقة وزارة المالية / دائرة الموازنة على الملاكات لتزويده بأعداد الدرجات وتخصيصها المالي وانواعها لكي يتم اطلاق استمارة الخاص بالمشمولين بالتعيين وهناك تواصل مستمر مع وزارة المالية من اجل الاسراع واكمال عملية المصادقة على الدرجات الوظيفية التي ارسلتها الوزارات".



وبين التميمي عن وصول الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي من ديوان الرقابة المالية وبيت الحكمة وهيئة استثمار بغداد وسيتم اطلاق الاستمارة الخاصة بهم خلال ايام.

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