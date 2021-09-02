الكاظمي يعلق مجدداً على مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

2021/09/02 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عدداً من مديري الاخبار في القنوات الإخبارية العراقية .

وحثّ الكاظمي خلال اللقاء، وفقا لبيان نشره مكتبه الاعلامي، وسائل الإعلام في العراق، إلى جانب الفعاليات الاجتماعية على المشاركة الفاعلة في مجال التوعية والتثقيف، باتجاه الإقبال الواسع في الانتخابات المقبلة.

وأكّد على أهمية أن تفرد القنوات الفضائية مساحة أكبر لهذا الجانب؛ لما له من تأثير كبير على مستقبل البلد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات وأهمها النجاح المتحقق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، واستثماره في تعزيز موقع العراق وخدمة أبناء شعبنا.

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