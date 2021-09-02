أول تعليق للمدرب ادفوكات بعد تعادل العراق وكوريا الجنوبية

2021/09/02 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر مدرب المنتخب الوطني العراقي ديك ادفوكات، اليوم الخميس، اول تعليق له عقب انتهاء المبارة التي جمعت المنتخب الوطني ونظيرة الكوري والتي انتهت بالتعادل، مبينا انا راض عن النتيجة والأداء.

وقال الهولندي ادفوكات في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء المباراة وتابعته (بغداد اليوم)، ان "نقطة من فريق بحجم المنتخب الكوري الذي لديه لاعبون يلعبون بدوريات أوربية قوية تعد مكسب في التصفيات المونديالية".

وأضاف "انا راض عن الأداء العام للمنتخب والانضباط التكتيكي الذي طبقوه لاعبو المنتخب".

وتابع "لم اشاهد اي تأخير كبير قد مارسه لاعبو منتخبنا، وكان ذلك ردا على ما صرح به كابتن المنتخب الكوري جيونغ يوم واتهامه لاعبي المنتخب العراقي بتأخير اللعب المتعمد.

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