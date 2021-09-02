2021/09/02 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح الخميس أصدرت الإدارة العامة للهجرة في تركيا سلسلة قرارات جديدة، قالت إنها استندت إلى "نتيجة التقييمات التي تم إجراؤها..".

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