تزامنا مع قرب الانتخابات.. الكاظمي يدعو وسائل الاعلام لتثقيف المواطنين

2021/09/02 | 18:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمية أن تفرد القنوات الفضائية مساحة أكبر لهذا الجانب؛ لما له من تأثير كبير على مستقبل البلد.

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