2021/09/02 | 19:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iiDsCT2_xMw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ام كرار .. أواني طبخها من النفايات تجنيها وحلمها بوطن يأويها #جاري_الأمل...) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ام كرار .. أواني طبخها من النفايات تجنيها وحلمها بوطن يأويها #جاري_الأمل...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).