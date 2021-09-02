2021/09/02 | 19:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YJxqqLaI3PM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك .. انطلاق تمارين القفز المظلي استعدادا لاختيار لاعبي المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك .. انطلاق تمارين القفز المظلي استعدادا لاختيار لاعبي المنتخب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).