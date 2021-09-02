2021/09/02 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lcHZ7dIeeYg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدل من التجنيد الالزامي افتح مصانع وشغل الشباب | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بدل من التجنيد الالزامي افتح مصانع وشغل الشباب | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).