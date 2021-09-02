2021/09/02 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افادت مصادر مطلعة ،اليوم الخميس، الإفراج عن عضو مجلس مفوضية الانتخابات السابق مقداد الشريفي.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، إن”القوة الخاصة التابعة للجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق ابو رغيف افرجت عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإفراج عن مقداد الشريفي المركز الخبري الوطني.

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