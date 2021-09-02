قمة ثلاثية أردنية مصرية فلسطينية

2021/09/02 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة ثلاثية في العاصمة المصرية القاهرة.

البيان الختامي الصادر عقب القمة أكد رفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين، وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة، وشدد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى مواقف الأردن ومصر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

هذا، وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على عقد القمة المقبلة في المملكة الأردنية الهاشمية في وقت يحدد لاحقا.

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