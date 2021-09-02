2021/09/02 | 19:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: ضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير من مخلفات داعش في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/02 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: ضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير من مخلفات داعش في الأنبار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: ضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير من مخلفات داعش في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).