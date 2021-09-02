الخارجية الكويتية: عمليات نصب وضعت ضد سفرائنا داخل الوزارة.. ونحذِر من اتصالات مشبوهة

2021/09/02 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، إن عمليات نصب وقعت ضد سفراء في الوزارة، مُحذرة من أشخاص يزعمون شغلهم مناصب قيادية.

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