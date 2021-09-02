مجلس الخدمة الاتحادي: سيتم اطلاق استمارة التعيين في 3 دوائر حكومية خلال أيام

2021/09/02 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، ان إطلاق الاستمارة الخاصة بالمشمولين بالتعيينات سيتم بعد إرسال الدرجات الوظيفية وتخصيصها المالي، معلنا وصول الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لثلاث دوائر حكومية وسيتم اطلاق الاستمارة الخاصة بهم للمشمولين بالتعيين خلال أيام.

وقال المجلس في بيان تلقى NRT نسخة منه اليوم، (2 ايلول 2021)، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي استقبل عددا من ممثلي الأوائل على الجامعات وخريجي كلية العلوم السياسية لمناقشة آلية توظيفهم وفق قانون الموازنة العامة".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء الاستماع الى مطالب ومقترحات الممثلين وسبل ايجاد الحلول المناسبة لهم وفق القوانين المعمول بها".

وأوضح التميمي، ان آلية عمل المجلس والبرنامج الالكتروني المعد للتقديم في حال إطلاق الدرجات الوظيفية، يعمل بكل شفافية على منع التلاعب والتدخل في أنظمة البرنامج لتأمين بيئة نزيهة وشفافة لجميع شرائح طالبي التوظيف.

وأشار التميمي إلى أن "المجلس ينتظر مصادقة وزارة المالية/ دائرة الموازنة على الملاكات لتزويده بأعداد الدرجات وتخصيصها المالي وأنواعها لكي يتم اطلاق الاستمارة الخاصة بالمشمولين بالتعيين وهناك تواصل مستمر مع وزارة المالية من أجل الإسراع وإكمال عملية المصادقة على الدرجات الوظيفية التي أرسلتها الوزارات".

وأعلن التميمي، "وصول الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي من ديوان الرقابة المالية وبيت الحكمة وهيئة استثمار بغداد وسوف يتم اطلاق الاستمارة الخاصة بهم خلال أيام".

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