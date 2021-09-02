رئيس الاركان : الأميركيون تركوا في أفغانستان غالبية شركائهم الأفغان

2021/09/02 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي في 1 ايلول/سبتمبر 2021.ا ف ب/AFP سول لوب واشنطن (أ ف ب) – أعلن مسؤول أميركي الأربعاء أن الولايات المتحدة اضطرت لأن تترك في أفغانستان غالبية الأفغان الذين عملوا لديها وكانوا يرغبون في الفرار متحدثا عن دبلوماسيين يتملكهم “هاجس” الخيار الذي قاموا به خلال […]

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