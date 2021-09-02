التحالف الدولي : لم تنسحب أية قوات أميركية من سوريا

2021/09/02 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي للقضاء على داعش أن "أي قوات أميركية لم تنسحب ومهامنا مستمرة" في سوريا.وقال وين ماراتو، في تصريح صحفي بأن الأخبار التي تحدثت عن انسحاب القوات الأميركية من ثلاث قواعد في شمال شرق سوريا "معلومات غير صحيحة وشائعات، فالقوات الأميركية وقوات التحالف لم تنسحب (من القواعد العسكرية الثلاث) في شمال شرق سوريا".وأشار إلى عدم وجود أي تغيير في أهداف التحالف الدولي في شمال شرق سوريا و"نحن ملتزمون بهدفنا المتمثل في القضاء على داعش".وجاءت تصريحات وين ماراتو هذه بعد أن نقلت مواقع من بينها قناة (العالم) الإيرانية عن "مصادر عسكرية" أن أميركا انسحبت من قاعدة عسكرية في دير الزور وقاعدتين في الحسكة./انتهى9

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