صعود جديد.. ارتفاع بأسعار صرف الدولار مع إغلاق بورصة العراق

2021/09/02 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت بورصة العراق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا باسعار صرف الدولار عند الاغلاق.

وكان سعر الشراء للورقة فئة الـ 100 دولار باغلب صيرفات بغداد 147,000 دينار عراقي، وسعر البيع 148,000.

وسجلت الأسواق المحلية صباح اليوم، انخفاضاً في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغت أسعار الشراء 147,000 دينار عراقي مقابل الـ 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 147,500.

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