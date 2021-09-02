الشريفي يعلق بعد إطلاق سراحه

2021/09/02 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق العضو السابق في مجلس مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، اليوم الخميس، على قرار القضاء بإطلاق سراحه.

وقال الشريفي، عبر "الفيسبوك": "اتقدم بالشكر والامتنان العميقين للقضاء العراقي العادل صمام الأمان والخيمة التي يستظل بها العراقيون، ولرجال المخابرات الشجعان العيون الساهرة على أمن البلاد والعباد لاحقاق الحق".

أبلغت مصادر قضائية، (بغداد اليوم)، بوقت سابق اليوم، بإطلاق سراح العضو السابق في مجلس مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي.

وكانت لجنة مكافحة الفساد قد اعتقلت، الإثنين ( 30‏ آب‏ 2021)، الشريفي في مطار بغداد بتهم تتعلق بتزوير الانتخابات، وتلاعبه بالنتائج والأرقام لصالح جهات سياسية.

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