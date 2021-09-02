توجيه من الكاظمي بشأن ديون المؤسسات الإعلامية ومنح رخصها: 7 أيام فقط

2021/09/02 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، هيئة الإعلام والاتصالات بوضع آلية لإطفاء ديون المؤسسات الإعلامية، خلال مدة أقصاها 7 أيام.

وقال مصدر مطلع، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكاظمي الزم هيئة الإعلام والاتصالات بوضع آلية لإطفاء ديون المؤسسات الإعلامية إلى نهاية العام 2022 وخلال مدة أقصاها 7 أيام".

وأضاف أنه "الزم هيئة الإعلام والاتصالات ايضا بوضع آلية لتخفيض رسوم الرخص خلال المدة نفسها".

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