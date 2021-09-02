2021/09/02 | 19:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت وزارة العدل العمل لحسم ملفات السجناء

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الخميس، إطلاق سراح 545 نزيلاً خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقال بيان صادر عن الوزارة، 2 أيلول/سبتمبر، إنّ "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".

وأضاف البيان، أن "فرق الدائرة تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

اقرأ/ي أيضًا:

مع امتلاء السجون في العراق..



مخاوف من نشوء "أكاديميات جهادية" جديدة!

حقوق الإنسان تؤشر على انتهاكات جسيمة في بعض سجون العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل تعلن إطلاق سراح مئات المعتقلين في آب) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل تعلن إطلاق سراح مئات المعتقلين في آب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).