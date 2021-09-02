2021/09/02 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المالية تباشر بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد / محلي

اليوم, 19:24

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