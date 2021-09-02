ضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير في الانبار

2021/09/02 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، عن ضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، انه “وفقا لمعلومات استخبارتية دقيقة تمكنت مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة – مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوات برية من فوج مغاوير القيادة الثالث وكتيبة استطلاع الفرقة من ضبط اكثر من ٣٥١ عبوة ولغم ووسيلة تفجير تمثلت بالاتي: ١٥١ وسيلة تفجير ، و٩٧ عبوة ناسفة مختلفة ،و٦٨ صاعق تفجير ،و٢٤ قطعة عتاد مختلفة و١١ لغم ضد الدروع ضمن مناطق الشهابي بقضاء الكرمة والبو حياة في قضاء حديثة بالانبار”.

واضافت ان المواد من مخلفات داعش الارهابي، وفي الوقت الذي تكفلت فية المفارز الهندسية لقيادة عمليات الجزيرة والفرقة العاشرة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة”.

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