2021/09/02 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت 3 أحزاب سياسية مغربية، بينهما العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، والقوة الأولى في المعارضة البرلمانية، عن استعمال غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات المغرب.. أحاديث عن "مال فاحش" واقتلاع مرشحين من أحزابهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات المغرب.. أحاديث عن "مال فاحش" واقتلاع مرشحين من أحزابهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).