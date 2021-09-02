الداخلية: الجواز العراقي غير قابل للتزوير ويحظى بالثقة المطلوبة

2021/09/02 | 19:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح سمات الدخول لمواطني أية دولة راغبين بالدخول للعراق يتوقف على العامل الأمني والاقتصادي للبلد.

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