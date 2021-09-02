أمطار قياسية تغمر شوارع ومحطات المترو في نيويورك بعد إعصار أيدا

2021/09/02 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام عمال الإنقاذ بإجلاء الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في شبكة مترو الأنفاق في مدينة نيويورك بعد أن تسبب إعصار أيدا في هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة عبر شمال شرق الولايات المتحدة.

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