القبض على ( ٦٩ ) متهماً بينهم 3 متهمين بالمادة 4 / إرهاب في البصرة

2021/09/02 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ألقت شرطة البصرة اليوم الخميس ، القبض على ( ٦٩ ) متهماً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق مواد جنائية مختلفة من بينهم ثلاثة متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ومواد مخدرة .وذكرت مديرية شرطة محافظة البصرة بحسب بيان " ضمن حملة أمنية تضمنت فعاليات مختلفة بمناطق متفرقة من المحافظة بهدف ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة .أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب و ( ٦٩ ) متهماً بقضايا جنائية مختلفة .واضاف " تم ضبط مواد مخدرة تقدر بـ٣ كيلو غرامات من مادة الحشيشة و (٥٠٠)غرام من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطي المخدرات .كما تم ضبط ٣ بنادق نوع كلاشنكوف فضلا عن ضبط ٨٥ عجلة و ١١٣ دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.اضافة الى ضبط عملة مزيفة .واشار البيان الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات الأمنية المعنية ./ انتهى

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