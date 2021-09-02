2021/09/02 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن قائد عمليات محور الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار، عن انطلاق الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي السجاد عليه السلام في كركوك، فيما بين حجم التعاون والتنسيق الامني والاستخباري والخدمي لانجاح الذكرى السنوية.وقال النجار في بيان صحفي “أعددنا خطة أمنية لتأمين مقام الامام السجاد (ع) تحت عنوان عاشوراء الكرامة”، مبينا ان “أربعة ألوية هي 56،52،16،15 تشترك بالعملية من خلال الانتشار وتأمين مقام زين العابدين في داقوق جنوب كركوك”.واضاف ان “العملية تعتمد على نشر آلاف المقاتلين في المناطق المؤدية للمقام من كركوك والمحافظات المجاورة”، مؤكدا ان “العملية الامنية للحشد انطلقت بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والاستخبارية والمؤسسات الخدمية والصحية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن عن انطلاق خطة تأمين ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن عن انطلاق خطة تأمين ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).