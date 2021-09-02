2021/09/02 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع مصور يوضح أبرز ما جاء بالمؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني الهولندي، ديك ادفوكات، بعد مباراته ضد كوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز ما جاء بالمؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني ديك ادفوكات (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز ما جاء بالمؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني ديك ادفوكات (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).